Die Handwerkskammer Chemnitz möchte alle diejenigen in den Blick der Öffentlichkeit rücken, die in dieser besonderen Zeit neben Pflegepersonal, Ärzten und Supermarktverkäufern ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten: dass die Menschen zum Beispiel täglich frisches Brot, ein warmes Heim oder auch ein funktionierendes Auto haben. Das Handwerk eben. Deshalb: #Danke an alle, die den „Laden“ am Laufen halten. Ihr seid super!

Alle Infos für das Handwerk in Krisenzeiten unter: www.hwk-chemnitz.de/corona