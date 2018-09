Chemnitz- Wer eine Weiterbildung im Handwerk anstrebt, sollte am Freitag beim Weiterbildungstag der Handwerkskammer Chemnitz vorbei schauen. Meine Kollegin Josephine Kahnt hat sich vorab schon einmal umgehört, was an diesem Tag alles auf die Besucher wartet.

Autor: Ulrike Hausmann