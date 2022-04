Handwerkstag: Sächsischen Bauunternehmen droht Pleitewelle

«Dass in der Baubranche Preise für unverzichtbare Baustoffe wie Stahl, Aluminium und Kupfer immer neue Rekordwerte erreichen, hat zu einer dramatischen Situation auch im Bau- und Ausbauhandwerk geführt - nicht zuletzt auch in Sachsen», sagte Verbandspräsident Jörg Dittrich am Montag.

Eine seriöse Kalkulation von Aufträgen sei mittlerweile nahezu unmöglich, da Zulieferer wichtiger Baustoffe nur noch Tagespreise angäben. «Verschärft wird die ohnehin prekäre Lage der Unternehmen durch die rasant gestiegenen Spritpreise, zumal Bauunternehmen auf Lastfahrzeuge generell angewiesen sind», sagte Dittrich.