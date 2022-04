Handy- und Drogenschmuggel in Sachsens Gefängnissen bleibt Problem

Zudem wurden mehr Versuche bemerkt, Betäubungsmittel etwa per Brief in die Haftanstalten zu schmuggeln. Auch Handys entdeckten die Justizvollzugsbeamten häufiger. Die Zahl stieg auf 277 im Vergleich zu 236 Telefonen im Jahr 2020.Durchschnittlich saßen im vergangenen Jahr 2860 Gefangene in Sachsen ein, darunter waren 2619 Männer und 241 Frauen. Die vergleichsweise niedrige Belegungsquote der insgesamt 3671 Haftplätze erklärte das Justizministerium mit der coronabedingten zeitweisen Aussetzung des Vollzugs von Ersatzfreiheitsstrafen. Diese treten in Kraft, wenn Geldstrafen nicht bezahlt werden. (dpa)