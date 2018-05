Chemnitz - Am Wochenende treffen sich Hippo-Fans aus aller Welt.

Die Mitglieder des "Clubs der Nilpferdfreunde" kommen in der Stadt zu ihrer alljährlichen Hauptversammlung zusammen. Am Samstag besuchen die Nilpferdfreunde dann die Zwergflusspferd-Familie im Chemnitzer Tierpark und übergeben eine Spende in Höhe von 1.000 Euro.

Den Club gibt es seit 1985. Prominentestes Mitglied war übrigens Hans-Dietrich Genscher.