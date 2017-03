Harlem Globetrotters erobern Dresden

Termin und Eröffnungs-Act stehen fest. Wo es jetzt noch düster ist und Baulärm dröhnt, soll am 7. Mai bei vollen Zuschauerrängen Einweihung gefeiert werden. Mit den Harlem Globetrotters haben sich zur Eröffnung der BallsportArena Dresden Publikumslieblinge und echte Weltstars angekündigt. Und die haben es sich vor ihrem großen Basketballspektakel im Mai nicht nehmen lassen, sich die neue Halle am Eingang zum Sportpark Ostra anzuschauen. An action-geladene Torwürfe des HC Elbflorenz oder packende Korbleger der Dresden Titans ist in der Arena an der Mageburger Straße aktuell wohl kaum zu denken. Vom Boden bis zur Decke wird hier gearbeitet, um die neue Halle bis zur Eröffnungsshow fertig zu bekommen.