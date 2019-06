Harley Days Dresden rocken im Juli

Dresden - Den Machern der US CAR CONVENTION ist es gelungen, die Harley Days wieder nach Dresden zu holen. „Beide Events finden im Juli und in der Rinne statt. Es handelt sich aber um zwei komplett eigenständige Veranstaltungen mit verschiedenen Konzepten“, so Mathias Lindner. „Zwei so große Events innerhalb eines Monats durchzuführen stellt unser Team natürlich vor eine große Herausforderung, aber die Vorbereitungen sind schon in vollem Gange und wir freuen uns sehr darauf. Wir hoffen, dass die Harley Days Dresden genauso viele Fans gewinnen wie die US CAR CONVENTION.“