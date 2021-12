Hartwig Albiro feiert 90sten Geburtstag

Der ehemalige Schauspieldirektor Hartwig Albiro ist heute 90 Jahre alt geworden. In den Jahren von 1971 bis 1996 war er Regisseur und Schauspieldirektor am Schauspielhaus Karl-Marx-Stadt/ Chemnitz. In dieser Zeit prägte er die Kultur der Stadt maßgeblich und ebenso das Theater der DDR. Unter dem bekannten Schauspieldirektor standen Größen wie Michael Gwisdek und Peter Kurth auf der Bühne.

Über das Leben und Schaffen von Hartwig Albiro berichtet TAG24. Ein Gespräch mit dem ehemaligen Schauspieldirektor:

www.tag24.de