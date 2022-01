Hartz IV trotz Job nötig

Schuld an dieser alarmierenden Zahl sei die schlechte Bezahlung im Niedrig-Lohn Sektor, so Gewerkschaftsregionalchef Jörg Most. Die geplante Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde, betont Most, sei nur ein erster Schritt und es müsse mehr getan werden, damit so viele Menschen nicht trotz Arbeit noch auf das Jobcenter angewiesen sind.