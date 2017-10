Hasenhüttl will die Bayern aus dem Pokal kicken

Die Bayerische Woche startet für die Roten Bullen am Mittwoch, wenn der FC Bayern München zur zweiten Runde des DFB Pokals in der Messestadt gastiert. Die Leipziger wollen ihren Lauf der vergangenen Partien fortsetzen, auch wenn man gegen die Bayern in der letzten Saison zwei bittere Niederlagen kassiert hat.

Personell stehen hinter dem zuletzt starken Bruma und Stefan Ilsanker noch Fragezeichen. Youssuf Poulsen kann hingegen wohl wieder mitmischen. Mit den Topspielen in der Bundesliga, Pokal und Champions League sind es derzeit anstrengende Tage für die Bullen, die Motivation leidet da allerdings kein Stück.

Auf seine persönliche Pokalbilanz schaut Hasenhüttl nur mit einem Grinsen und will sich lieber nicht an vergangene Auftritte erinnern. Egal wie das Spiel ausgeht, die Chance zur Revanche gibt es bereits am Samstag zum bundesliga-Topspiel in München.