„Hau den Lucas“ #13 – Golf

Nächste Frage: Wie viele Schläger darf man während einer Partie mit sich führen? Die Antwort lautet 14. Diese variieren in der Beschaffenheit ("Holz", also der große Titaniumschläger/ "Eisen") und in ihrer Funktion. Jeder Golfer kann sein "werkzeug" selbst nach seine Fähigkeiten auswählen. Die Schläger sind nummeriert und geben somit indirekt auch an, für welche Weiten sie gedacht sind. Ein guter Golf weiß also, wie weit er mit einem "Eisen 7" schlagen kann, oder ob bei lediglich 75 Meter Abstand zur Fahne vielleicht ein anderer Schläger besser ist. Wie in jedem Sport zählt im Golf übrigens: Übung macht den Meister.