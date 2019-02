„Hau den Lucas“ #14 – Roller Derby

Roller Derby – das bedeutet sportliche Herausforderung, Teamgeist und natürlich auch eine gute Show. Roller Derby ist eine amerikanische Vollkontaktsportart auf Rollschuhen. Die ersten Roller Derby-Bouts fanden 1935 in Chicago statt. Hier lag der Fokus jedoch noch auf publikumswirksame Rempeleien. Diese Zeiten sind längst vorüber. Roller Derby hat sich zu einer anerkannten Sportart entwickelt, die sich immer mehr verbreitet und sich an immer größerer Beliebtheit erfreut. Auf der Bahn verbinden sich sportliches Können, taktisches Geschick und ein rasantes Spieltempo. Im Jahr 2006 behaupteten sich die ersten deutschen Teams in der Welt des Roller Derbys und auch bei der ersten Weltmeisterschaft 2012 war das deutsche Team dabei. Roller Derby ist mehr als nur ein Sport – es ist ein Lebensgefühl, eine eigene Kultur. Trotz sportlicher Rivalität und des Ehrgeizes zum Sieg auf dem Track sind die Teams sehr häufig eng mit einander befreundet, es herrscht ein enger Zusammenhalt. Dies ermöglicht es gemeinsame Veranstaltungen und Trainings zu organisieren. Dadurch lernt man auch schnell jede Menge neue Leute kennen.

Roller Derby ist die ideale Sportart für jede Frau – egal, in welchem Format. Im Roller Derby findet jede ihre Position. Einzige Voraussetzung: für die aktive Teilnahme muss die Spielerin mindestens 18 Jahre alt sein.

Auch Männer sind gern gesehen. Sie werden z.B. als Referee – also Schiedsrichter auf Rollen – oder als NSO´s (Non Skating Officials) aktiv.