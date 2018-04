Hau den Lucas #4 – Auf den Spuren Hulk Hogans

Next Step Wrestling bietet seit 2012 in Dresden die Möglichkeit an, eine professionelle Wrestlingausbildung erhalten zukönnen.

Aktuell werden über 35 Schüler aus Deutschland, Polen und Tschechien trainiert. Zudem erhalten die Athleten die Möglichkeit, ihr können vor einem breiten Publikum zu präsentieren. Voraussetzung für das aktiv werden im Ring ist ein Mindestalter von 16 Jahren.

Trainiert wird aktuell jeden zweiten Sonntag in der Turnhalle der 19. Grundschule am Jägerpark 5 in Dresden.