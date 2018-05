„Hau den Lucas #6“ Tamburello

Tamburello Dresden wurde am 1. Januar 2006 als Abteilung des SV Sachsenwerk e.V. gegründet. Innerhalb von 3 Jahren entwickelte sich Tamburello Dresden zum größten Tamburello-Verein Deutschlands. Die Vereinsmitglieder nehmen regelmäßig an nationalen und internationalen Turnieren im In- und Ausland teil. Seit 2006 veranstaltet Tamburello Dresden das internationale Tamburello Turnier Dresden. Regelmäßig begrüßen wir Teams aus Frankreich, Italien und Spanien. Im Jahr 2015 durfte Tamburello Dresden den Europacup im Indoor ausrichten. Besonderer Gast war dabei das Team aus Brasilien.