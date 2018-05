„Hau den Lucas“ #7 – Segeln

Jedem, der denkt, dass Segeln ein "Schönwetter-Sport" ist, halten Susanne und Beatrice das ganzjährige Training entgegen. Und auch unser Reporter musste schnell merken, dass es ein Mindestmaß an sportlicher Fitness braucht, um segeln zu können. Neben dem Elbtraining zwischen Mai und Oktober gibt es für die jungen Segler in den Wintermonaten Hallentraining. Neben Taktik und Regattatraining geht es in den kalten Monaten vor allem um das Erlernen der handwerklichen Techniken.