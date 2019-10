Hauptmann Hirsch Denkmal eingeweiht

Dresden - Mit der Einweihung des Hauptmann-Hirsch-Denkmals an der Ecke Hellerhofstraße/Radeburger Straße in Dresden-Trachenberge erhält die Landeshauptstadt das letzte klassizistische Denkmal im Dresdner Norden restauriert zurück. Das Hauptmann-Hirsch-Denkmal erinnert an Johann Baptista Joseph Hirsch, einen königlich-sächsischen Hauptmann der Artillerie und Helden der Leipziger Völkerschlacht.