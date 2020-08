Hausbesetzung in Leipzig: Aktivisten beziehen Stellung

Niemand soll rein, und raus wollen sie erst recht nicht: Eine Gruppe von mindestens drei Personen hält seit Freitag das Haus in der Leipziger Ludwigstraße 71 besetzt. Die Aktivisten wollen nicht erkannt werden - aus Angst vor Repression. Sie haben sich deshalb verkleidet, auch ihre richtigen Namen bleiben geheim. In der Politik stößt die Aktion auf geteilte Meinung. Unter anderem die Leipziger CDU-Stadtfraktion kritisiert das Vorgehen scharf, sagt deren Pressesprecher Eric Buchmann. Politische Unterstützung bekommen die Besetzer dagegen von den Leipziger Linken. In der Stadt brauche es Freiräume wie die Luwi71 mehr denn je, sagt deren Vorsitzender, Adam Bednarsky.