Hauseigentümer tendieren zu eigenem Solarstrom – Umfrage

Die Ergebnisse der Umfrage passen zu denen einer umfassenden Studie zur Akzeptanz erneuerbarer Energie, die Sachsens Energieminister Wolfram Günther in der vergangenen Woche vorgestellt hat. Diese offenbaren, dass zwei Drittel der Sachsen positiv gegenüber erneuerbarer Energie eingestellt sind. Demnach seien 64 Prozent der Befragten in Sachsen positiv gegenüber erneuerbaren Energien eingestellt, ein Viertel neutral und 10 Prozent negativ. Rund ein Fünftel sieht den zusätzlichen Ausbau Erneuerbarer kritisch. Die Ergebnisse sind mit denen auf der Bundesebene vergeleichbar. Vor allem seien sie ein starkes Signal für den Ausbau erneuerbarer Energien, so Günther.