Chemnitz- Mittwochnacht kamen Polizei und Feuerwehr auf dem Sonnenberg zum Einsatz.

Gegen 23.40 Uhr waren in der Philippstraße zwei Abfallcontainer in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Jedoch wurde durch das Feuer die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen.

Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.