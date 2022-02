HC Elbflorenz empfängt den VfL Lübeck-Schwartau

So verwundert es vielleicht auch nicht, dass VfL-Coach Piotr Pryzbecki den Verein im Sommer verlassen sollte. Die Trennung sollte im beiderseitigen Einvernehmen stattfinden und trägt der fehlenden sportlichen Entwicklung der Mannschaft in der bisherigen Amtszeit von Pryzbecki Rechnung (so die Lesart auf der HP des VfL). Jetzt kam es aber anders. Trainer Przybecki wurde nun schon nach der 1. Halbserie freigestellt und der erfahrene Erstligatrainer Michael Roth übernahm das Traineramt. Der Grund dafür war die unbefriedigende Hinrunde des VfL. Der „Bis-Sommer-Trainer“ Michael Roth verfügt über einen sehr erfahrenen und eingespielten Kader. Vor der Saison musste man zwar den schwedischen Spielmacher Julius Lindskog Andersson ziehen lassen, konnte aber im Gegenzug den tschechischen Nationalspieler Matej Klima von Dukla Prag verpflichteten. Er gilt als eines der größten Talente seines Landes und war bei der EM aktiv.

Daneben hat der VfL vor allem im Rückraum noch mehr an Qualität zu bieten. Gerade die Rückraumlinken Jan Schult und Mex Raguse sowie der Rückraumrechte Nils Verstejinen bringen viel Wurfkraft mit. Verstejinen wechselt zur kommenden Spielzeit zum Erstligisten TBV Lemgo. Dazu kommen Spieler wie der physisch starke Spielmacher Markus Hansen und Kreisspieler Carl Löfström. Eine absolute Führungskraft steht beim VfL mit Torwarthüne Dennis Klockmann zwischen den Pfosten. Nicht vergessen darf man zudem Abwehrspezialist Martin Waschul. Alles in allem trifft der HC auf ein sehr erfahreneres und eingespieltes Zweitligateam, welches mit dem HC eine Historie von engen und spannenden Begegnungen gemein hat. Dass Michael Roth nach seinem Amtsantritt gleich mal folgende Aussage tätigte: „Der aktuelle Tabellenplatz entspricht nicht der Qualität der Mannschaft“, zeigt auch gleich, wie ambitioniert der heutige Gegner in das Jahr 2022 geht.

Rico Göde zum Spiel: „Es ist jetzt das erste Spiel nach längerer Zeit und wir werden vielleicht noch etwas brauchen, um in den Rhythmus zu finden. Der VfL hatte ja im Gegensatz zu uns schon ein Spiel. Auch wenn Schwartau diese Saison seine Qualität nicht immer auf die Platte bringen konnte, ist es doch eine Mannschaft mit einigen individuell starken Spielern. Insgesamt ist es ein sehr cleveres Team, gegen das man sehr effektiv agieren muss und was seinerseits wenig Fehler macht. Wir erinnern uns natürlich an die ärgerliche Niederlage in Lübeck. Wir haben da etwas gutzumachen. Die Einstellung und die Bereitschaft müssen unsererseits einfach da sein.“

Der HC Elbflorenz kann zudem am Sonntag endlich wieder seine Fans in der Halle begrüßen. Karten gibt es noch im Vorverkauf zu erwerben. Auch die Tageskasse wird am Sonntag geöffnet sein. Es gilt die 2G-Plus Regelung am Einlass. Die Mannschaft freut sich darauf, endlich wieder lautstark von den Rängen in der BallsportARENA Dresden unterstützt zu werden und will alles geben, um vor heimischer Kulisse die Punkte zu Hause behalten!

Quelle: HC Elbflorenz