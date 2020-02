HC Elbflorenz empfängt DJK Rimpar Wölfe

Verzichten muss Trainer Rico Göde auf den nach wie vor Verletzten Max Mohs. Ebenfalls fällt der erfolgreichste Werfer der Dresdner, Nils Gugisch, nach einer Verletzung am Bein im Spiel gegen Essen mindestens acht Wochen aus. Am Donnerstag teilte der HC Elbflorenz außerdem mit, dass Rückraumspieler Gabor Pulay seinen zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Der gebürtige Ungar wechselte im Winter 2018 vom Drittligisten SV Anhalt Bernburg an die Elbe und wird im Sommer nach Ungarn zurückkehren. Bis dahin will er mit "vollem Fokus alles für die gemeinsamen Ziele des HC Elflorenz geben", erklärt Manager Karsten Wöhler. Anwurf zwischen dem HCE und Rimpar ist am Freitag um 19.30 Uhr in der Ballsportarena.