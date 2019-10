HC Elbflorenz empfängt Tabellenzweiten

Dresden - Der HC Elbflorenz empfängt am Sonntag den HSC 2000 Coburg in der BallsportARENA. Damit tritt der HCE gegen einen sehr starken Gegner an, denn die Coburger sind aktuell Tabellenzweiter. Bis auf das letzte Spiel, das sie verloren, konnte der HSC stehts deutliche Siege verbuchen. Den Dresdnern scheint es aber zu liegen, gegen diese starke Mannschaft zu spielen. Bisher sind die beiden Mannschaften vier mal gegeneinander angetreten. Drei mal hat der HCE danach das Spielfeld als Sieger verlassen. Trotzdem reißt mit Coburg ein Gegner mit wenig Schwächen an. Anpfiff ist Sonntag 17.00 Uhr