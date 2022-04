HC Elbflorenz erhält Jugendzertifikat

Am heutigen Tag zeichnete die HBL insgesamt 27 Clubs mit dem Zertifikat aus. Mattes Rogowski ,Leiter Sport und Lizenzierungsverfahren der Handball-Bundesliga GmbH: „Man darf den Klubs ein großes Lob aussprechen. In den Nachwuchsleistungszentren wurde trotz der Pandemie eine sehr gute Arbeit geleistet. Zudem wurde an vielen Standorten die Zeit genutzt, um sich strukturell zu verbessern, was sich an den zahlreichen Auszeichnungen bemerkbar macht. “Nachwuchskoordinator Kay Blasczyk zeigt sich stolz nach dem erneuten Erhalt dieses Gütesiegels: „Es macht mich jedes Jahr wieder stolz, im Rahmen des Antragsprozesses zu realisieren, welche strukturellen Bedingungen wir als HC Elbflorenz 2006 geschaffen und weiterentwickelt haben.