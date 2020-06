HC Elbflorenz holt Fans auf exklusives limitiertes Trikot

In der Spielzeit 2020/21 wird es ein exklusives und limitiertes Sondertrikot geben im komplett eigenen Design und die Fans können mit auf's Trikot. Fans und Unterstützer haben die Möglichkeit ab 02.06.2020 14:00 Uhr sich ihren Namen auf einen der auf 300 limitierten Plätze auf dem Trikot zu sichern. Dank Sublimationsdruck wird jeder der Namenskäufer, am ehesten vergleichbar mit einer Art Wasserzeichen, bis zu 3x auf dem Trikot zu lesen und in der kommenden Saison immer fest mit dem Dress verbunden sein. Geplant ist die Aktion bis spätestens 10.06.2020 20:00 Uhr. Sollten die 300 Namen bereits früher gekauft worden sein, ist die Aktion mit dem 300. Namen beendet.

Vereinspräsident Uwe Saegeling: "Die kommende Spielzeit wird für uns alle eine große Herausforderung und wir wollten gern gemeinsam mit unseren Fans und Unterstützern eine Aktion, mit der wir ausdrücken können, dass wir alle zusammen durch dick und dünn gehen. Die Mannschaft wird neben dem Vereinslogo auch jeden der potentiell 300 Namen mit Stolz auf dem Trikot tragen und das auch auf der Platte unter Beweis stellen."

Rückraumspieler Nils Kretschmer: "Für uns Spieler ist es eine super Möglichkeit, unsere Verbundenheit zu unseren Fans und Zuschauern zum Ausdruck zu bringen. Das Design des Trikots mit der BallsportARENA Dresden auf der Vorderseite hat mich direkt überzeugt. Was gibt es Besseres, das Vereinslogo, die Namen der eigenen Fans und die Heimspielstätte, auf die wir sehr stolz sind, der Welt an jedem Spieltag präsentieren zu können? Ich denke, das wird uns als Team auf dem Feld nochmal den extra Kick geben."

Das Design

Das einzigartige Design des Trikots steht bereits fest: Neben den Namen und den Trikotsponsoren sticht auf der Vorderseite das Abbild der BallsportARENA Dresden ins Auge und symbolisiert den Stolz des Vereins auf die Heimspielstätte. Im Nacken befindet sich der bereits seit vielen Jahren gültige Leitspruch des Clubs "Verrückt nach Handball." - kaum eine andere Aussage für die gemeinsame Begeisterung für Handball in Dresden ist treffender und erinnert alle Beteiligten gleichzeitig immer wieder an die Anfänge des Vereins. In die Trikotnummer wird das HC-Logo als Minivariante integriert und auf dem ganzen Trikot sind Kratzer verteilt - sie symbolisieren den Kampf und die Leidenschaft der Landeshauptstädter.

So kommt der Name drauf

Angeboten wird die Aktion "#allezusammen - alle auf's Trikot" in 2 Varianten:

Paket 1: das Namensrecht (Vor- und Nachname auf dem Trikot) für 99,- EUR.

Paket 2: das Namensrecht (Vor- und Nachname auf dem Trikot) plus 1 Trikot mit Wunschrückennummer und -name für 169,- EUR.

Zusätzlich ist es möglich noch bis zu 2 weitere Trikots zu kaufen für je 69,- EUR. Der spätere Ladenverkaufspreis für das Trikot wird 85,- EUR betragen.

Die Bestellung

Bestellbar sind die Pakete in der Aktion ab 02.06.2020 14:00 Uhr über ein PDF-Formular auf der Homepage des HC Elbflorenz Dresden: www.hc-elbflorenz.de

Das ausgefüllte Formular und unterschriebene Formular können die Käufer per Mail an mail@elbflorenz2006.de senden oder auch während der Sonderöffnungszeiten in die Geschäftsstelle des Clubs in der BallsportARENA Dresden bringen:

08.06.2020 - 10.06.2020 15:30 - 17:30 Uhr

Quelle: HC Elbflorenz