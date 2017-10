Dresden - Zweiter Sieg in Folge für den HC Elbflorenz Dresden! Am Sonntag hat das Dresdner Team in der BallsportArena Dresden in der 2. Handball-Bundesliga gegen den VfL Eintracht Hagen mit 30:26 (14:14) gewonnen. Rund 1300 Zuschauer haben das rasante Spiel verfolgt.

Im Video: Spiel-Einschätzung von HC-Trainer Christian Pöhler