HC Elbflorenz muss Derby erneut verschieben

Nachdem das Spiel des HC Elbflorenz gegen den EHV Aue am 4. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga am 21.10. aufgrund von positiven Coronatestergebnissen bei der Mannschaft aus dem Erzgebirge abgesagt werden musste, wird das Spiel nun auch am Nachholtermin, dem 02.12., nicht stattfinden, so dass das Spiel erneut verschoben werden muss. Die HBL hat die Spielverschiebung am 26. November gemäß der HBL-Ordnung stattgegeben, da die Quarantäne mehrerer Spieler aus Aue bis nach dem Spieltermin am 02.12. anhält.