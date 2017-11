HC Elbflorenz sieht sich am Abend mit bärenstarkem Gegner aus Unterfranken konfrontiert

Im letzten Jahr gelang sogar fast der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Dieser gelang aber dann am letzten Spieltag einer grandiosen Saison nicht. Interessanterweise konnten die Rimparer in der besagten Drittligasaison nicht gegen die Sachsen gewinnen. In Rimpar trennten sich beide Teams unentschieden. Gerade das Heimspiel ging allerdings in die HC-Historie ein, denn bei einer deutlichen Führung für die DJK, begann es in der Energieverbund Arena hereinzuregnen und das Spiel wurde nach Absprache auf eines der trockenen Seitenspielfelder verlegt.

Auf diesem schaffte der HC dann ein kleines Wunder und gewann das Spiel doch noch gegen das damals beste Team der 3. Liga Ost. Es war wirklich sehr kurios und unvergesslich. So kurios wir es sicher am Freitag nicht, aber gegen einen Sieg hätten die Dresdner natürlich nichts. Es ist schwer zu sagen, wie die Rollen vor der Partie verteilt sind, denn die Rimparer sind extrem auswärtsstark und der HC bisher sehr heimstark. Allerdings hat die DJK wohl die Favoritenrolle inne, denn die Mannschaft des Viertplatzierten aus Vorjahr hat sich nur minimal verändert, ist extrem eingespielt und erfahren. Zudem haben die Wölfe, so nennt sich der Verein selbst, mit Max Brustmann wohl in der Summe gesehen den besten Zweitligakeeper der letzten Jahre. Aber auch der restliche Kader hält viel Qualität bereit und ist seit Jahren handballerisch aufeinander abgestimmt. So ist die Begegnung für den HC wohl neben der Partie gegen Bietigheim die schwerste Aufgabe der bisherigen Heimsaison. Zumal Rimpar derzeit einen richtigen guten Lauf hat und zuletzt viele starke Ergebnisse verbuchen konnte.