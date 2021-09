Dresden- Feierliche Saisoneröffnung an der BallsportArena Dresden. Der Handball-Zweitligist HC Elbflorenz bestreitet am 10. September sein erstes Spiel mit dem neuen Kader. Der HCE hat es in der vergangenen Saison auf Platz 4 geschafft. Und dort möchte die Mannschaft in dieser Saison mindestens bleiben. Bis zu 1.000 Zuschauer sind am nächsten Freitag in der BallsportArena dank 3G-Regel zugelassen. Um 19:30 Uhr ist Anwurf gegen den TV Emsdetten.