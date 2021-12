HC Elbflorenz verlängert Vertrag mit Sebastian Greß

Der HC Elbflorenz Dresden hat den bis Juni 2022 laufenden Vertrag von Rückraumspieler Sebastian Greß vorzeitig verlängert. Der 26-Jährige unterzeichnete beim HCE einen Vierjahres-Vertrag bis zum Sommer 2026. Trainer Rico Göde zur langfristigen Vertragsverlängerung von Sebastian Greß: „Ich freue mich wirklich sehr, dass Basti uns das Vertrauen schenkt, sich langfristig an uns zu binden. Er hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und ist mittlerweile einer der besten Spieler in der Liga. Er ist unser Motor auf der Platte, eine wichtige Stütze abseits vom Feld, aber auch in dem, was unsere Sportart ausmacht, wie Einstellung und Emotionen, ist er ein Vorbild. So einen Spieler langfristig an sich zu binden, zeigt auch, dass wir im gesamten Verein und Umfeld in der letzten Zeit gute Arbeit gemacht haben. Dies sollte aber auch Antrieb und zugleich Verpflichtung sein, sich weiterzuentwickeln, um den Dresdner Handball weiter zu pushen.“ Sebastian Greß spielt seit 2015 beim HC Elbflorenz und bestreitet aktuell seine siebte Saison bei den Tigern. In seiner ersten Saison war er noch mit Zweitspielrecht vom SC DHfK Leipzig für die Tiger unterwegs. In der aktuellen Spielzeit 2021/22 absolvierte der gebürtige

Würzburger bisher 13 Pflichtspiele in der 2. Bundesliga, in denen ihm insgesamt 69 Tore und 34 Vorlagen gelangen. Zudem ist Greß seit der Saison 2019/20 Vize-Kapitän beim HC Elbflorenz.

„Sebastian ist ein absoluter Leistungsträger unseres Teams. Ich bin sehr glücklich, dass wir Basti langfristig an unseren Verein binden konnten! Diese Vertragsverlängerung ist auch ein starkes Zeichen für unsere Sponsoren, Fans und das gesamte Umfeld des HC Elbflorenz Dresden.“, erklärte der Sportliche Leiter Karsten Wöhler. Greß wechselte dann im Sommer 2016 vom SC DHfK Leipzig fest an die Elbe. In der Messestadt war er zuvor auch in der A-Jugend des Bundesligisten aktiv. Der 26-Jährige absolvierte beim HC Elbflorenz in der 2. und 3. Liga und dem DHB-Pokal bislang 197 Partien, in denen er 736 Tore erzielte. „Ich bin stolz auf die Dinge, die wir hier in Dresden schon erreicht haben und bin gespannt, was wir noch alles gemeinsam erreichen können. Daher freue ich mich, weiterhin Teil dieser Entwicklung zu sein und diese in den nächsten Jahren aktiv mitzugestalten.“, sagte Sebastian Greß nach seiner Vertragsunterschrift.

Quelle: Pressestelle HC Elbflorenz