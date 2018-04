HC erwartet Spitzenteam aus Hamm

Mit den beiden Siegen am letzten Wochenende haben die Dresdner ihrer derzeit gut Form eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Diesmal kommt aber gegen den ASV noch eine andere Komponente dazu, denn der HC ist seit langem mal wieder richtiggehender Außenseiter. Aus dieser Position heraus wollen es die Sachsen dem Gast aus Westfalen natürlich so schwer wie möglich machen. Dabei müssen die Hausherren sicher an ihre absolute Leistungsgrenze gehen. Vor allem in der eigenen Halle, mit den eigenen Fans im Rücken ist für die Dresdner viel möglich. Rückraum Spieler Nils Kretschmer schaut so auf die Partie: „Hamm ist natürlich ein starker Gegner. Wir und Hamm wollen in dieser Saison natürlich noch einiges erreichen. Wir wollen weiter an unserer Heimbilanz arbeiten und natürlich die nächsten Punkte einfahren.“

In diesem Sinne: Lasst uns gemeinsam die nächste Überraschung schaffen!

Wolfram Wegehaupt

Anpfiff zum Spiel in der BallsportArena Dresden ist am Sonntag 17 Uhr.