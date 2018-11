HC Leipzig siegt

Bis zur Halbzeit blieb das Spiel des Handballclubs Leipzig spannend. Mit 14:14 gingen die Leipziger Handball-Frauen in die Pause. Erst danach konnten sie in Führung gehen und letztendlich den Sieg mit nach Hause nehmen. Dies war der 9. Erfolg im 9. Saisonspiel. Zwei Punkte fährt dieser Erfolg den Handballerinnen ein, somit liegen sie an der Tabellenspitze. Nächsten Samstag reist die Mannschaft wieder zu einem Spiel nach Mainz, dann wird gegen die zweite Vertretung des 1. FSV Mainz 05 gespielt. Auch hier muss der HCL wieder zeigen, was er kann.