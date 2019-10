HC Leipzig unterliegt Spitzenmannschaft

Die Handballerinnen des HC Leipzig mussten sich am Sonntag in der heimischen Brüderhalle dem HL Buchholz 08 Rosengarten geschlagen geben. Das Team ging nach 60 Minuten mit 27 zu 35 von der Platte. Damit stecken die Leipzigerinnen weiterhin in einer kleinen Negativserie und kommen in der Tabelle mit nur 2 Punkten nicht vom Fleck. In dem erwartet schweren Spiel gegen den Vorjahresmeister der 2. Liga zeigten die Blau-Gelben eine engagierte Anfangsphase und konnten bis zur 15. Minute sogar mit 6:4 in Führung gehen.

Nach dem Time-Out der Gäste zeigten die Gäste, warum Sie eine Topmannschaft der Liga sind. Mit einem 5:0-Lauf drehten die Norddeutschen das Spiel in kurzer Zeit und ließen von da an die Führung auch nicht mehr aus den Händen. Bis zur Pause konnten die Hausherrinnen zwar nochmal auf 2 Punkte herankommen. Mit Beginn der zweiten Hälfte wurden die Hoffnungen auf einen Heimsieg aber endgültig enttäuscht. Bis kurz vor Schluss konnte sich der HL eine zwischenzeitliche 10-Tore Führung erarbeiten, so dass der Sieg am Ende leider verdient deutlich ausfiel.