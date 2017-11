HC Rödertal gastiert in der BallsportArena

Dresden – In der BallsportArena Dresden spielen Anfang Januar die Bienen aus dem Rödertal.

Der HC Rödertal geht auf Wanderschaft und zieht für ein Event Game in die Dresdner BallsportArena. Am 6. Januar empfangen die Bienen den amtierenden deutschen Meister aus Bietigheim. Laut Vereinspräsident Andreas Zschiedrich war ein Spiel in Dresden bereits in der vergangenen Saison geplant. Mit dem Event Game in der BallsportArena gehen die Rödertalbienen allerdings ein finanzielles Risiko ein. Denn die Kosten für die Austragung der Partie sind um ein vielfaches höher als in Großröhrsdorf. Ein Umzug der Rödertalbienen in die Dresdner BallsportArena ist zwar noch nicht vorgesehen, weitere Event Games seien laut Zschiedrich allerdings denkbar.