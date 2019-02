HC unterliegt Essen vor vollem Haus

Dresden - Viele werden das kennen, man steht lange vor einem Bild und ist ob der Aussage des Bildes ratlos. Bei den Dresdner „Handballkünstlern“ war es am Freitagabend zwar so, dass der Rahmen stimmte, denn die BallsportARENA war mit 2581 restlos ausverkauft, das Bild was die Hausherren auf dem Feld „zeichneten“ war allerdings etwas ernüchternd bis schwer zu deuten. Vor allem wenn man sich vor Augen hält, was der HC zuletzt für Spiele gezeigt hat. Vielleicht hätte die beste Analyse ja der in der Halle anwesende DHB-Vizepräsident Bob Hanning gekonnt, denn der versteht sehr viel von Handball und war in letzter Zeit fast schon kunstvoll gekleidet, quasi also ein Bild für sich.