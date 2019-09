HC Elbflorenz – Nichts zu holen gegen clevere Hamburger!

Auch wenn HSV-Trainer Tosten Jansen später in der PK zu Protokoll gab, dass er ab der 50. Minute etwas befürchtete, dass die Partie noch kippt, muss man in der Nachbetrachtung sagen, die Sachsen verloren das Spiel zwischen der 20. und 45. Minute. Die Gäste aus dem Norden setzten sich bis zur 38. Minute auf 16:22 ab, auch weil sie ihre Überzahlsituationen konsequent nutzten. In der 45. Minute waren es immer noch 6 Tore als HSV-Spielmacher Leif Tissier zum 20:26 traf. Dabei hatten die Hausherren nicht nur in dieser Phase das klare Torhüterplus auf ihrer Seite. Mario Huhnstock hielt starke 17 Bälle, sein gegenüber Marc van den Beucken derer 10. Allerdings bekamen die Hamburger 10 der 13 Abpraller und so sehr oft die Chance auf einen erneuten Angriff. Schon in Hamm hatten die Dresdner in diesem Bereich größere Defizite.

HC-Trainer Rico Göde dazu: „Vielleicht fehlte uns heute in solchen Situationen auch etwas das Matchglück. Allerdings muss man sich dieses halt auch hart erarbeiten. Wir müssen daran arbeiten diese Bälle mehr zu bekommen. Mario Huhnstock hat heute 17 Paraden und wir bekommen 33 Gegentore. Das ist sehr schade.“ Die Dresdner gaben nicht auf und kämpften sich bis zur 55. Minute bis auf 24:27 heran. Vor allem die Dresdner Defensive wirkte jetzt kurzzeitig unüberwindbar. In dieser Phase wackelten die Gäste noch einmal, nutzten aber sämtliche Zeit- und Regelressourcen, die zur Verfügung gestellt wurden. HC-Keeper Mario Huhnstock: „Wir bekommen in der Schlussphase keine einzige 50:50 Entscheidung, machen aber einfach auch insgesamt selbst zu viele Fehler.“ Die Dresdner deckten jetzt teilweise etwas offensiver, aber der HSV traf nach über 8 torlosen Minuten bei angezeigtem Zeitspiel zum 28:32 vom Kreis. Das 25:28 durch den HC beantwortete der HSV mit einem erneuten Tor über den Kreis und das erneut bei Zeitspiel (25:29). Da waren noch 3:30 Minuten zu spielen und irgendwie endgültig klar, dass die Hamburger die beiden Punkte mit elbabwärts nehmen. Am Ende gewannen die Gäste verdient mit 28:33.

Fazit: Die Hamburger zeigten die reifere Leistung und durchaus die eines aktuellen Spitzenteams. Die Hanseaten trafen in ihrer schwachen Anfangsphase immer mit, spielten teilweise richtig guten Handball, wirkten in vielen Situationen wacher und kippten auch nicht in der aufgeheizten Schlussphase. Die Sachsen machten aus den starken ersten 15 Minuten zu wenig, bekamen zudem den bärenstarker HSV-Kreisläufer Niklas Weller zu lange nicht in den Griff und wachten einfach zu spät auf. Hier und da machte man zudem einfach ein paar Fehler zu viel. Positiv hervorzuheben sind neben HC-Keeper Mario Huhnstock vor allem ein starker Marc Pechstein, der starke 7 Treffer setzte und so alles dafür tat den Ausfall von Nils Kretschmer aufzufangen.

Tore: Pulay 2, Dierberg 3, Gugisch 4, Buschmann, Dumcius 2, Jungmann 2, Hoffmann 1, Greß 4, Vanco, Quade, Thümmler 3, Pechstein 7

Quelle: Wolfram Wegehaupt