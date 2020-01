HCE bereit für den Rest der Rückrunde

Dresden - Der Handball-Zweitligist HC Elbflorenz bestreitet am Wochenende das erste Ligaspiel im neuen Jahrzehnt.

Das Team von Cheftrainer Rico Göde hatte zum Rückrundenauftakt im Dezember auswärts den ThSV Eisenach mit 28:35 besiegt und geht dementsprechend selbstbewusst ins Spiel. Zu Gast in der Landeshauptstadt ist der Tabellen-Zweite ASV Hamm-Westfalen. Das Hinspiel in Hamm verlor der HCE mit 36:27. Aktuell stehen die Elbestädter auf Platz 15 der Tabelle. Für den Rest der Rückrunde sollen vor allem die Torchancen besser genutzt werden. Anwurf ist am Sonntag um 17 Uhr in der Ballsportarena.