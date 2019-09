HCE empfängt TuSEM Essen

Dresden - Am 22. September ist es wieder soweit für die Handballer. Der HC Elbflorenz trifft in der Ballsportarena Dresden den Gegenspieler TuSEM Essen. Beim dritten Heimspiel der Saison erwartet Trainer Rico Göde ein torreiches Event, denn der Gegner ist nicht zu unterschätzen. Ab 17 Uhr heißt es nämlich für die Dresdner Tiger nicht nur eine gute Abwehr zu liefern, sondern auch beim Angriff voll am Ball zu bleiben.