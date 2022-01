HCE kann bis 2024 auf Lukas Wucherpfennig setzen

Der HC Elbflorenz Dresden kann auch in den kommenden beiden Spielzeiten auf Rechtsaußen Lukas Wucherpfennig setzen. Der 26-Jährige hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Tigern um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert. In der aktuellen Spielzeit hat Wucherpfennig bislang 74 Tore (31 7m) in 13 Zweitligapartien erzielt. Der Siebenmeterschütze des HC Elbflorenz musste zuletzt allerdings aufgrund eines Haarrisses im Knie pausieren. Der aus der Nähe von Kiel stammende Wucherpfennig wechselte 2020 vom Ligakonkurrenten und damaligen Zweitligameister HSC 2000 Coburg nach Dresden. In seiner bisherigen Laufbahn kann der 26-Jährige auf über 200 Spiele in der 1. und 2. Handballbundesliga sowie dem DHB-Pokal zurückschauen. Für den HC Elbflorenz Dresden absolvierte der Außenspieler bislang 50 Spiele, in denen ihm 290 Tore gelangen.