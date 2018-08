HCE siegt in seinem einzigen Testspiel vor der Saison

Beide Teams verwandelten in Folge durch schnelle Zuspiele weitere Torchancen zu Punkten, dennoch nutzte der HCE die Fehler der tschechischen Abwehr effizienter aus. In der zwölften Minute führte die Mannschaft mit 7:4. Dann sorgte ein Vorfall für einen Dämpfer im Lauf des HCE. Gabor Pulay verletzte sich bei einem Zusammenstoß mit dem Gegner am Fuß und musste vom Platz getragen werden. Der HCE kämpfte trotz dieses Vorfalls weiter und war oft über die 2. Welle erfolgreich. Zur ersten Halbzeit stand es 19:12 für den Gastgeber. Einige Unaufmerksamkeiten in der Abwehr im Verhalten Eins gegen Eins verhinderten einen noch größeren Vorsprung.

In Folge schafften es die Gäste aus Tschechien zu Beginn der zweiten Hälfte ebenfalls zu den ersten Punkten. Dann musste auch noch die Nummer 38 einen Zusammenstoß einstecken. Henning Quade war die leichte Verletzung am Auge anzusehen. Er wurde für kurze Zeit ebenfalls draußen behandelt. Beide Mannschaften verwandelten weitere Angriffe erfolgreich, der HCE blieb jedoch bis zum Endstand mit 39:26 in Führung. Erfolgreichster Werfer im Spiel war Nils Kretschmer (Nummer 20). Er verwandelte gekonnt alle gegebenen Siebenmeter. Der am Fuß verletzte Gabor Pulay wurde noch am Abend im Krankenhaus untersucht. Zum Training am Mittwoch war er bereits wieder anwesend, seine Einsatzfähigkeit ist allerdings noch ungewiss.