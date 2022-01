HCE-Spieler Henning Quade beendet seine Karriere

Neben Nils Kretschmer ist Quade der Profi des HC Elbflorenz, der am längsten Teil des Kaders der ersten Mannschaft ist. Der 1,96 Meter große Kreisläufer spielt schon seit 2015 bei den Tigern und absolviert damit gerade seine siebte Saison im HCE-Trikot. In der aktuellen Spielzeit hat Henning Quade bislang 15 Spiele absolviert, in denen ihm 14 Tore gelangen. Cheftrainer Rico Göde hatte selbst noch mit Quade zusammengespielt und ihn dann später trainiert. Laut Göde sei Henning Quade ein Spieler, der immer mit viel Herz und Leidenschaft agierte. Seine emotionale Art hätte ihn zu einem Liebling bei den Fans und zu einem der Gesichter des Vereins gemacht. Nicht zuletzt sei er auch eine Führungsperson in der Mannschaft.

Quade wurde 1988 in Aachen geboren und begann beim VfL Bardenberg mit dem Handball spielen. Nach der Station beim TV Weiden trug er ab 2005 das Trikot der SG Solingen, aus der im folgenden Jahr der Bergische HC hervorging. Bei den Solingern wurde Quade dann zum Zweitligaprofi und schaffte mit dem BHC 2011 den Aufstieg in die Bundesliga. Zur Rückrunde der Saison 2011/12 schloss er sich daraufhin dem Zweitligisten HSG Düsseldorf an. Im folgenden Sommer wechselte Quade zum Ligakonkurrenten VfL Bad Schwartau. Nach drei Jahren bei den Nordlichtern kam Quade im Jahr 2015 schließlich an die Elbe. Seitdem hat er für den HCE insgesamt 189 Pflichtspiele absolviert und 292 Tore erzielt. Zu seinem größten Erfolg mit den Tigern zählt der Aufstieg 2017 in die 2. Bundesliga.

Henning Quade sagte zur Entscheidung, seine Handballschuhe nun nach 17 Jahren zu an den Nagel zu hängen, dass er sehr stolz sei, ein Teil des Handball Projektes in Dresden gewesen zu sein. Es sei Wahnsinn, was der Verein alles in den sieben Jahren erreicht hätte. Der 33-Jährige hätte viele tolle Menschen kennengelernt, doch nun sei es Zeit seine Leidenschaft und Energie seinem Job und seiner Familie zu widmen. Dennoch würde man ihn weiterhin in der Halle antreffen, denn die sieben Jahre beim HCE wären ohne Frage die besten seiner aktiven Handballzeit gewesen. Der gesamte Verein ließ seinen Dank an Henning Quade für seinen Einsatz verkünden und wünschte ihm nur das Beste für seine Zeit nach dem Handball.