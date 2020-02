Dresden - Die Handballer des HC Elbflorenz treffen zum 21. Spieltag am Sonntag in der Ballsportarena Dresden auf den VfL Lübeck-Schwartau. Die beiden Teams trennen in der Tabelle lediglich ein Platz. Die Dresdner gehen nach der Auswärtspleite in Hamburg vergangenen Sonntag mit Wut im Bauch ins Spiel.