HCE trifft auf TuS N-Lübbecke

Dresden - Die Handballer des HC Elbflorenz treffen zum 11. Spieltag am Sonntag in der Ballsportarena Dresden auf den TuS N-Lübbecke. Das Team aus Nettelstedt in Nordrhein-Westfalen und den HCE trennen in der Tabelle nur ein Punkt. In der zweiten Handballbundesliga hat sich gezeigt, dass jeder jeden schlagen aber auch das jeder gegen jeden verlieren kann. Auf den HCE trifft am Sonntag eine starke Mannschaft, mit viel Erfahrung und einem schnellen Spiel aus der Abwehr heraus, dennoch hängen sie ihren eigenen Erwartungen hinterher. Die Dresdner haben ihrerseits durch den Auswärtssieg vergangenen Sonntag wieder Selbstvertrauen gefasst.