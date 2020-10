HCE trifft im Sachsenderby auf EHV Aue

Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Kreisläufer Jonas Thümmler, der sich beim 21:27 Auswärtssieg am vergangenen Freitag am Fuß verletzte. Noch hat Trainer Rico Göde keine Sicherheit, dass Thümmler am Mittwoch wieder fit genug ist. Anwurf ist um 19:30 Uhr in der Ballsportarena Dresden. Tickets sind erhältlich unter: https://hc-elbflorenz.de/tickets/