HCE trotzt Spitzenteam Essen bei spektakulärem Torfestival einen Punkt ab!

Gegen alle Widerstände – HC mit starkem Heimpunkt

Es gibt Dinge, die sich wie zwei Sachen anfühlen. Man weiß nicht so richtig, ist das jetzt etwas Gutes oder Schlechtes. Und so gibt es auch Punkte im Handball die sich so anfühlen. Manchmal muss man einfach noch eine Nacht darüber schlafen. Ob der HC den Punkt jetzt „geloren“ oder „verwonnen“ hat, muss jeder am Ende selbst entscheiden. HC-Keeper Tom Göres nach dem Spiel: „Es war natürlich ein Sieg drin. Aber einen Punkt gegen den ungeschlagenen Tabellenzweiten zu holen, ist das Wichtigste was wir uns aus dem Spiel mitnehmen können. Ein Punkt ist immer ein Punkt näher an unserem Saisonziel.“ Gewonnen hatten am Ende die knapp 1400 Zuschauer, die in die Halle gekommen waren. Wer also verloren hat, ist dann wohl auch klar. Es gibt auch mal Spiele zum Zuhause bleiben, aber das war eines zum Ärgern, wenn man nicht in die Halle gekommen war.

In der 1. Halbzeit sahen die Zuschauer ein handballerisches Offensivspektakel. Von den Essenern ist man so etwas „gewohnt“. Bei den Dresdnern weiß man mittlerweile, dass sie sich im Angriffsspiel weiterentwickelt haben. So stand es nach 30 Minuten 19:18 für die Hausherren, welche sogar die Chance auf eine klarere Führung, mit einem einfachen Fehler 15 Sekunden vor dem Pausentee, vergaben. Über fast die gesamte 1. Halbzeit blieb es ein offensiver Schlagabtausch, bei welchem die Dresdner aber mit zunehmender Spieldauer mehr Vorteile besaßen.

Dabei mussten die Hausherren in den ersten 13 Minuten vier Unterzahlsituation ausgleichen, was sie auch hervorragend taten. Die Gäste aus Essen waren viel über ihr Tempospiel erfolgreich und hatten teilweise Probleme im Positionsangriff. Überragender Spieler bei den Gästen war dabei Noah Beyer, welcher bei 9 Versuchen in der 1. Halbzeit 9mal traf. Dabei agierte er nervenstark vom Siebenmeterpunkt und durchaus spektakulär von Linksaußen. Auf Seiten der Sachsen war es vor allem ein starker Sebastian Greß der das Dresdner Spiel gefährlich machte. Als Nils Gugisch per Konter zum 19:16 für die Dresdner traf, waren noch 90 Sekunden zu spielen und die Dresdner Zuschauer emotional schon längst in der Partie. Warum die Dresdner dann nicht mit einer klareren Führung in die Halbzeit gingen, wurde schon erwähnt. Die interessanteste Szene der 1. Halbzeit war HC-Außen Nils Gugisch vorbehalten, der es innerhalb von nur 30 Sekunden schaffte, aus der eigenen Hälfte 2mal ins leere Essener-Tor zu treffen (von 14:14 auf 16:14).