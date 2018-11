Dresden - Mit 11:15 Punkten und Platz 11 ist der nächste Gegner des HC, der TV Hüttenberg, mittendrin im derzeitigen erweiterten Abstiegskampf. Nach 13 Spieltagen überrascht diese Tatsache bei keinem Team mehr als bei den Hüttenbergern. Nachdem die Sachsen in den letzten vier Partien stabile Leistungen abriefen, wollen sie auch in den letzten Spielen konsequent weitermachen. Gespielt wird am Samstag, dem 17.11, 19:30 Uhr im Sportzentrum Hüttenberg.