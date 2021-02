15 Jahre HC Elbflorenz – der Jubiläumstalk

Dresden - Der HC Elbflorenz feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Vereinsjubiläum. Wir werfen einen Blick zurück auf die noch junge Geschichte des Dresdner Handballteams, denn seit der Gründung des HCE im Jahr 2006 ist bereits viel passiert: Einige Aufstiege führten die Tiger bereits bis in die Zweite Handball-Bundesliga, eine komplett neue High-Tech-Heimspielstätte wurde mit der BallsportARENA mitten im Herzen von Dresden gebaut und auch im Nachwuchssportbereich setzt der HC Elbflorenz mittlerweile Maßstäbe. Gemeinsam mit HCE-Größen der Gegenwart und HCE-lern "der ersten Stunde" feiern wir ein Handballmärchen made in Elbflorenz!