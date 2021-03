Trotz großem Kampf – HCE verliert gegen TuS Lübbecke

Abschluss der Heimspielwochen in der BallsportARENA Dresden. Mit dem vierten Heimpiel in Folge bestritt der HC Elbflorenz die letzte Partie seines coronabedingten Heimspielmarathons. Gegner am Sonntagabend war der starke Tabellendritte TuS Lübbecke. Und von Beginn an zeigten die Gäste, warum für sie in dieser Saison noch der Aufstieg in die erste Bundesliga drin ist. Mit schnellem und variablen Spiel überrumpelten die Gäste die HCE-Abwehr ein ums andere mal und konnten so schnell die ersten Tore erzielen. Der HC Elbflorenz wiederum präsentierte sich in der Offensive zu harmlos. Schnell führte die TuS mit mehreren Toren Vorsprung. In der Folge nahm Chefcoach Rico Göde die erste Auszeit und nahm erste Korrekturen vor. Im Anschluss stabilisierte sich der HCE und fand endlich in die Partie. Mit viel Leidenschaft und einem gut aufgelegten Linksaußen Lukas Wucherpfennig kamen die Tiger wieder bis auf ein Tor heran. Doch statt der erhofften Wende zogen die Gäste nun wieder an und legten mit einem 5:0-Tore-Lauf wieder ordentlich Abstand zwischen sich und die Hausherren. Mit einem deutlichen 12:17 Rückstand ging es schließlich in die Pause. Zur zweiten Halbzeit versuchte der HC Elbflorenz noch einmal alles: Hinten bestätigte der nun ins Tor gerückte Max Mohs seine gute Form der letzten Wochen mit einigen Paraden, sogar einen 7-Meter konnte der Blondschopf dabei vereiteln. Die HCE-Abwehr war nun wacher und ließ die Gäste merklich weniger gewähren Auch im Angriff agierten die Tiger jetzt viel bissiger und gingen dahin, wo es weh tut. Stück für Stück rückten die Dresdner den Gästen wieder auf die Pelle. Bis auf ein Tor hatte sich der HCE minutenlang wieder herangekämpft, doch der Ausgleich wollte einfach nicht fallen. Selbst bei einer weiteren 7-Meter-Ausgleichschance blieb das Gästetor vernagelt. Als Jonas Thümmler mit seinem freien Wurf denkbar knapp am Innenpfosten scheiterte und die Gäste auf der Gegenseite im direkten Gegenstoß mit einem Ping-Pong-Tor ihrerseits verwandelten, war allen Beteiligten irgendwie klar: An diesem Abend sollte es für den HC Elbflorenz anscheinend nicht sein. Stattdessen gab es die Duplizität der Ereignisse. Die Gäste zogen nun wie in der ersten Hälfte im entscheidenden Moment wieder davon und schaukelten die Partie schlussendlich souverän nach Hause. Nach starkem Kampf überwiegt beim HCE trotz der Niederlage aber die Zuversicht gepaart mit der Erkenntnis: Wenn der HC Elbflorenz seine Hausaufgaben macht und die Konzentration hochhält, ist er für jeden Gegner in der Liga gefährlich. Dazu braucht es allerdings von Beginn an eine gute Leistung. Für die Spieler war die Partie nach dem Debakel im Sachsenderby gegen Aue die Gelegenheit zur Rehabilitation. Auch wenn die mit der Niederlage nicht wirklich gelungen ist - erkenntnisreich war die Partei für Angriffs & Abwehrreihe in jedem Fall: Mit Tabellenplatz 7 liegt der HCE nach wie vor voll im Soll. Im nächsten Auswärtsspiel können die Tiger im Rückspiel des Sachsenderbys beim sächsischen Dauerrivalen für die bittere Heimpleite Revanche nehmen. Das nächste Heimspiel findet am 27. März um 19:30 Uhr statt. Gegner in der BalsportARENA ist dann der TV Hüttenberg.