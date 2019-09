HCL: Erste Niederlage seit einem halben Jahr

Vor dem Spiel war die Euphorie aus dem Ligauftakt noch groß. Jedoch zeigte sich in Zwickau, dass ein kleiner 2.Ligakader auf Seiten des gastgebenden BSV Sachsen Zwickau doch eine recht hart zu knackende Nuss ist. Schon am kommenden Sonntag kommt mit SV Union Halle/Neustadt ein weiterer "Nachbar" nach Leipzig. Das Team um Trainerin Tanja Logvin hatte sich in der vergangenen Saison tapfer in Liga 1 geschlagen und es im DHB Pokal bis unter die besten 4 Mannschaften Deutschlands geschafft. Aktuell stehen die Wildcats nach 2 gewonnen Spielen mit 4:0 Punkten auf Tabellenplatz 3.