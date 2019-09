HCL: Gelungener Auftakt in der zweiten Liga

Es waren die Gäste, die die ersten beiden Treffer erzielten. Die Leipzigerinnen legten schnell nach und Lilli Röpcke gelang der erste Treffer in der neuen Liga. Vor allem durch eine geschlossene Mannschaftsleistung gelang dem HCL zur Halbzeit eine 17:12-Führung. Den Vorsprung konnten die Gastgeber nicht nur über die zweite Halbzeit bringen, sondern auch noch ausbauen. So hieß es am Ende verdient 33:27.