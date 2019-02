HCL zurück in der Erfolgsspur

Leipzig - Die Handballerinnen des HC Leipzig bleiben weiter das Maß aller Dinge in der 3. Liga und zeigen gegen die TSG Ober Eschbach erneut ihre Stärke. Nach dem verkorksten Auswärtsspiel in Eddersheim am vergangenen Wochenende und der daraus resultierenden ersten Saisonniederlage wollten die Mädels um Trainer Jacob Dietrich unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren.